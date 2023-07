Fête nationale Place de la Poste Chabeuil, 14 juillet 2023, Chabeuil.

Chabeuil,Drôme

Feu d’artifices, mapping vidéo sur la façade de l’Hôtel de Ville, concerts et rock’n’roll… Pour la soirée du 14 juillet, la Ville a concocté un menu qui devrait satisfaire grands et petits !.

2023-07-14 21:30:00 fin : 2023-07-14 . .

Place de la Poste

Chabeuil 26120 Drôme Auvergne-Rhône-Alpes



Fireworks, video mapping on the façade of the Hôtel de Ville, concerts and rock?n?roll? For the evening of July 14, the town has concocted a menu that should satisfy young and old alike!

Fuegos artificiales, video mapping en la fachada del Ayuntamiento, conciertos y rock?n?roll? Para la noche del 14 de julio, la ciudad ha preparado un menú que hará las delicias de grandes y pequeños

Feuerwerk, Videomapping auf der Fassade des Rathauses, Konzerte und Rock?n?Roll? Für den Abend des 14. Juli hat die Stadt ein Menü zusammengestellt, das Groß und Klein begeistern wird!

Mise à jour le 2023-07-08 par Valence Romans Tourisme