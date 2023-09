Visite guidée: la ville en lumières Place de la Porte d’Espagne Bayonne, 4 janvier 2024, Bayonne.

Bayonne,Pyrénées-Atlantiques

À la tombée du jour, au cœur des remparts, commence une balade entre chien et loup. Depuis les fortifications jusqu’aux bords de Nive découvrez un autre visage de Bayonne et profitez des illuminations de Noël..

2024-01-04 fin : 2024-01-04 19:30:00. EUR.

Place de la Porte d’Espagne

Bayonne 64100 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



At dusk, in the heart of the ramparts, begins a walk between dog and wolf. From the fortifications to the banks of the Nive, discover another face of Bayonne and enjoy the Christmas lights.

Al anochecer, en el corazón de las murallas, comienza un paseo entre el perro y el lobo. Desde las fortificaciones hasta las orillas del Nive, descubra otra cara de Bayona y disfrute de las luces de Navidad.

Bei Einbruch der Dunkelheit beginnt im Herzen der Stadtmauern ein Spaziergang zwischen Hund und Wolf. Von den Festungsanlagen bis zum Ufer der Nive entdecken Sie ein anderes Gesicht von Bayonne und genießen Sie die Weihnachtsbeleuchtung.

Mise à jour le 2023-09-06 par OT Bayonne