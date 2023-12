Conférence sur le Be-bop avec Franck Médioni Place de la Porte de Rouen Honfleur, 13 janvier 2024, Honfleur.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-01-13 15:00:00

fin : 2024-01-13

Franck Médioni est reconnu comme l’un des plus éminents spécialistes du jazz en France. En tant qu’intervenant régulier sur des médias prestigieux tels que ARTE, France Inter et FIP, il a partagé son expertise et sa passion pour cet art musical. De plus, il a enrichi le monde de la littérature avec plusieurs ouvrages consacrés au jazz.

Franck Médioni est journaliste et écrivain. Ancien collaborateur de Jazz Magazine, il a été le producteur de l’émission Jazzistiques sur France Musique. Il est l’auteur de plusieurs livres d’entretien avec Martial Solal, Joëlle Léandre, Sonny Rollins, Daniel Humair et Henri Texier, et des biographies d’Albert Cohen, Jimi Hendrix, George Gershwin, Carlo Goldoni, John Coltrane, Charlie Parker, Miles Davis et Michel Petrucciani. Il est l’auteur, avec le photographe Christian Ducasse, du livre « Dreaming drums, le monde des batteurs de jazz », de « Une histoire du bebop » avec le dessinateur Louis Joos, et de « Mystère Monk ».

Nous vous convions chaleureusement à cet événement culturel exceptionnel qui promet d’offrir des perspectives fascinantes sur le monde du jazz, ainsi qu’une opportunité unique de rencontrer et d’échanger avec M. Franck Médioni lors de la séance de dédicaces. Nous espérons vous y voir nombreux pour partager ensemble cette expérience enrichissante..

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Mise à jour le 2023-12-20 par OT Honfleur-Beuzeville