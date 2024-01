Comité de lecture adulte : les coups de coeur des lectures Place de la Porte de Rouen Honfleur, samedi 19 octobre 2024.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-10-19 10:00:00

fin : 2024-10-19

Atelier animé par Éléonore et Nelly.

Les participant·e·s choisissent un coup de cœur littéraire et le présente de manière simple et attractive aux autres lecteur·trice·s.

Vous pouvez nous présenter des nouveautés ou des romans plus anciens, des classiques de la littérature française et étrangère, des romans policiers ou historiques ou encore des bandes dessinées… Tout nous intéresse !

Amoureux·ses de la lecture désirant échanger et partager vos coups de cœur dans la bonne humeur et la convivialité, nous vous invitons à venir passer un bon moment avec nous !

Le comité de lecture adulte est ouvert à tou·te·s mais dans la limite de 15 places disponibles afin que chacun puisse s’exprimer.

Gratuit sur inscription sur place uniquement

