Atelier d’écriture Place de la Porte de Rouen Honfleur, vendredi 29 novembre 2024.

Honfleur Calvados

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-11-29 09:30:00

fin : 2024-11-29

Cet atelier a pour but de développer et affiner vos compétences en écriture.

Les animatrices Danielle et Angie vous proposeront des petits exercices d’écriture variés afin de stimuler votre créativité et améliorer votre technique.

Les sujets abordés peuvent inclure la fiction, la non-fiction, la poésie, la nouvelle, l’intrigue policière, le roman épistolaire, la chanson ou d’autres formes d’expression littéraire.

Dans une ambiance chaleureuse les écrivain·e·s pourront s’entraider dans leur démarche créative, en bénéficiant de l’écoute et des conseils constructifs de chacuns et chacunes.

Cet atelier conviendra autant aux écrivain·e·s chevronné·e·s qu’aux novice curieux·se !

Gratuit sur inscription sur place ou en ligne

.

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Mise à jour le 2024-01-04 par OT Honfleur-Beuzeville