Spectacle jeunesse : Chromaticity Place de la Porte de Rouen Honfleur, 9 décembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Auditorium Charles Baudelaire – 1er étage

Dans ce spectacle unique, il est question de petits personnages de couleurs qui dansent, se

mélangent, se baignent, font du ski et voient la vie en rose.

Un mapping vidéo sur une maquette de ville installée à la verticale nous permet de vivre cette

histoire loufoque et colorée, que le musicien Mathieu Tanguy ponctue avec des Bzings, des Goings,

des Trifitis et des Zrwaps !

Gratuit sur inscription sur place ou en ligne.

2023-12-09 15:00:00

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Children’s show for 4 to 7 years old

Chromaticity

With Mathieu Tanguy

As part of Colorissimo, an event organized by the Bib’Gang association

Free on registration

Auditorio Charles Baudelaire – 1ª planta

Este espectáculo único presenta coloridos personajes que bailan, se mezclan, nadan, esquían y ven la vida de color rosa

nadan, esquían y ven la vida de color rosa.

El vídeo mapping sobre una maqueta vertical de la ciudad da vida a esta alocada y colorida historia

colorida historia, puntuada por el músico Mathieu Tanguy tocando Bzings, Goings,

trifitis y Zrwaps

Gratis previa inscripción in situ o en línea

Auditorium Charles Baudelaire – 1. Stock

In dieser einzigartigen Aufführung geht es um kleine bunte Figuren, die tanzen, sich

sich mischen, baden, Ski fahren und das Leben in Rosa sehen.

Ein Videomapping auf einem vertikal installierten Stadtmodell lässt uns diese

verrückte und bunte Geschichte, die der Musiker Mathieu Tanguy mit Bzings, Goings,

trifitis und Zrwaps untermalt!

Kostenlos mit Anmeldung vor Ort oder online

