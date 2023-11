L’heure du conte – Spéciale Noël Place de la Porte de Rouen Honfleur, 3 décembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Des grands, encadrés par la responsable de l’Espace ados de la Médiathèque, raconteront des

histoires de Noël aux petits de 3 à 7 ans, dans le cadre de l’Heure du Conte.

À cette occasion, les grands pourront choisir parmi les nouveautés de Noël pour faire patienter les

petits jusqu’à la venue du Père Noël.

Pour partager un moment de plaisir autour des livres, pour s’essayer à conter devant un

public.

Gratuit et ouvert aux 3-7 ans.

2023-12-03 15:00:00 fin : 2023-12-03 . .

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Grown-ups, supervised by the Médiathèque’s Espace ados manager, will tell Christmas stories to children

christmas stories to children aged 3 to 7, as part of the Storytelling Hour.

On this occasion, the grown-ups will be able to choose from a selection of Christmas novelties to keep the little ones waiting

until Santa comes.

Share a moment of pleasure around books, and try your hand at storytelling in front of an audience

an audience.

Free and open to 3-7 year-olds

Los adultos, supervisados por el director del Espace ados de la Médiathèque, contarán cuentos de Navidad a los niños de 3 a 7 años

cuentos de Navidad a niños de 3 a 7 años, en el marco de la Hora del Cuento.

Para la ocasión, los mayores podrán elegir entre una selección de novelas navideñas para hacer esperar a los más pequeños hasta que llegue Papá Noel

hasta que llegue Papá Noel.

Comparta un momento de placer en torno a los libros y pruebe a contar cuentos ante un

un público.

Gratuito y abierto a niños de 3 a 7 años

Große Kinder, die von der Leiterin des Jugendbereichs der Mediathek betreut werden, erzählen Weihnachtsgeschichten

weihnachtsgeschichten für Kinder von 3 bis 7 Jahren im Rahmen der « Heure du Conte » (Märchenstunde).

Bei dieser Gelegenheit können die Großen aus den Weihnachtsneuheiten auswählen, um den Kleinen die Wartezeit zu verkürzen

kleinen bis zur Ankunft des Weihnachtsmanns zu versüßen.

Um einen vergnüglichen Moment rund um Bücher zu teilen, um sich im Erzählen vor einem Publikum zu versuchen

publikum.

Kostenlos und offen für 3-7-Jährige

Mise à jour le 2023-11-22 par OT Honfleur-Beuzeville