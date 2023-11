Projection de documentaire « Histoire d’opéra » Place de la Porte de Rouen Honfleur, 24 novembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Histoires d’opéra de Nicolas Crapanne dans le cadre de Honfleur Lyrique

Vendredi : Madame Butterfly et Carmen

Samedi : La Clemenzia Di Tito et Arabella

Suivez les interprètes lyriques les plus connus, Roberto Alagna, Renée Fleming, Elina Garanca et Beatrice Uria-Monzon durant leurs répétitions d’un opéra.

Le spectateur verra ce qui se passe en coulisses, sur scène et dans la fosse d’orchestre.

Redécouvrez des personnages emblématiques tels que Madame Butterfly, Arabella,

Titus et Carmen.

Chaque épisode a été tourné dans un opéra différent en Europe : Munich, Paris, Vienne et même Venise.

Sur présentation du pass du festival.

2023-11-24 11:00:00 fin : 2023-11-24 . .

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Histoires d’opéra by Nicolas Crapanne as part of Honfleur Lyrique festival

Friday: Madame Butterfly and Carmen

Saturday: La Clemenzia Di Tito and Arabella

Follow famous opera singers Roberto Alagna, Renée Fleming, Elina Garanca and Beatrice Uria-Monzon as they rehearse for an opera.

Viewers will see what happens backstage, onstage and in the orchestra pit.

Rediscover iconic characters such as Madame Butterfly, Arabella,

Titus and Carmen.

Each episode was filmed in a different opera house in Europe: Munich, Paris, Vienna and even Venice.

On presentation of festival pass

Histoires d’opéra de Nicolas Crapanne en el marco de Honfleur Lyrique

Viernes: Madame Butterfly y Carmen

Sábado: La Clemenzia Di Tito y Arabella

Siga a los cantantes de ópera más famosos, Roberto Alagna, Renée Fleming, Elina Garanca y Beatrice Uria-Monzon mientras ensayan para una ópera.

Los espectadores verán lo que ocurre entre bastidores, en el escenario y en el foso de la orquesta.

Redescubra personajes emblemáticos como Madame Butterfly, Arabella

Tito y Carmen.

Cada episodio se rodó en un teatro de ópera distinto de Europa: Múnich, París, Viena e incluso Venecia.

En la presentación del abono

Operngeschichten von Nicolas Crapanne im Rahmen von Honfleur Lyrique

Freitag: Madame Butterfly und Carmen

Samstag: La Clemenzia Di Tito und Arabella

Folgen Sie den bekanntesten Operninterpreten Roberto Alagna, Renée Fleming, Elina Garanca und Beatrice Uria-Monzon während ihrer Proben für eine Oper.

Der Zuschauer wird sehen, was hinter den Kulissen, auf der Bühne und im Orchestergraben passiert.

Entdecken Sie ikonische Charaktere wie Madame Butterfly, Arabella,

Titus und Carmen.

Jede Episode wurde in einem anderen Opernhaus in Europa gedreht: München, Paris, Wien und sogar Venedig.

Bei Vorlage des Festivalpasses

Mise à jour le 2023-11-02 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité