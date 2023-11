Spectacle jeunesse L’amour des trois oranges Place de la Porte de Rouen Honfleur, 18 novembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Spectacle jeunesse : « L’amour des trois oranges » par Claire Garrigue, conteuse et Emmanuel Ricard, musicien.

pour les 7-11 ans

On raconte qu’un jour, un prince perdit le goût de la vie pour avoir cassé une cruche d’eau

et fut emporté dans les remous d’un conte fleuve. Dans cette aventure, au fil de l’eau et des rencontres, la curiosité et le désir d’apprendre vont l’aider à remonter jusqu’à la source de la vie, pour trouver l’amour des trois oranges.

La conteuse Claire Garrigue et le musicien Emmanuel Ricard, avec ses percussions,

sa flûte des montagnes et la magie du Cristal Baschet, vous invitent à un spectacle joyeux

et sensible où les univers sonores racontent autant que le récit.

Gratuit sur inscription..

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Children?s show: « L?amour des trois oranges » by Claire Garrigue, storyteller and Emmanuel Ricard, musician.

for 7-11 year-olds

The story goes that one day, a prince lost his taste for life after breaking a jug of water

and was swept away in the swirls of a river tale. In this adventure, curiosity and the desire to learn will help him find his way back to the source of life, to find the love of the three oranges.

Storyteller Claire Garrigue and musician Emmanuel Ricard, with his percussion

his mountain flute and the magic of the Cristal Baschet, invite you to a joyful and sensitive show

where the sounds tell as much as the story.

Free with registration.

Espectáculo infantil: « L’amour des trois oranges » de Claire Garrigue, cuentacuentos, y Emmanuel Ricard, músico.

para niños de 7 a 11 años

Se cuenta que un día, un príncipe perdió el gusto por la vida tras romper una jarra de agua

y fue arrastrado por los remolinos de un cuento fluvial. En esta aventura, mientras viaja por el agua y conoce a gente nueva, su curiosidad y sus ganas de aprender le ayudarán a encontrar el camino de vuelta a la fuente de la vida, para encontrar el amor de las tres naranjas.

La cuentacuentos Claire Garrigue y el músico Emmanuel Ricard, con sus instrumentos de percusión

su flauta de montaña y la magia del Cristal Baschet, le invitan a un espectáculo alegre y sensible

donde los sonidos cuentan tanto como la historia.

Gratis previa inscripción.

Jugendvorstellung: « Die Liebe der drei Orangen » von Claire Garrigue, Erzählerin, und Emmanuel Ricard, Musiker.

für 7-11-Jährige

Es wird erzählt, dass ein Prinz eines Tages den Geschmack am Leben verlor, weil er einen Wasserkrug zerbrochen hatte

und wurde in den Strudel eines Märchenflusses gespült. In diesem Abenteuer, im Verlauf des Wassers und der Begegnungen, werden ihm Neugier und der Wunsch zu lernen helfen, bis zur Quelle des Lebens zurückzugehen, um die Liebe der drei Orangen zu finden.

Die Erzählerin Claire Garrigue und der Musiker Emmanuel Ricard mit seinen Perkussionsinstrumenten,

seiner Bergflöte und der Magie des Cristal Baschet, laden Sie zu einer fröhlichen Aufführung ein

und sensiblen Film, in dem die Klangwelten ebenso viel erzählen wie die Erzählung.

Kostenlos auf Anmeldung.

