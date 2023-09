L’heure du conte Place de la Porte de Rouen Honfleur, 4 octobre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

L’Heure du conte

animée par les bénévoles ou l’équipe jeunesse

pour les 3-7 ans

Des contes d’ici et d’ailleurs, pour rire et pour rêver, une gourmandise à partager

avec nos bénévoles.

Un thème spécifique est proposé chaque 2ème mercredi du mois.

Gratuit pour tous les enfants, abonnés ou non.

2023-10-04 15:30:00

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie



The Chat perché room opens its doors

to 3-7 year olds every Wednesday from 3:30 to 4pm.

Tales from here and elsewhere, to laugh and to dream, a treat to share

with our volunteers.

A specific theme is proposed

every 2nd Wednesday of the month.

La hora del cuento

a cargo de voluntarios o del equipo juvenil

para niños de 3 a 7 años

Cuentos de cerca y de lejos, para reír y soñar, una delicia para compartir

con nuestros voluntarios.

Cada segundo miércoles de mes se propone un tema específico.

Gratis para todos los niños, abonados o no

Die Märchenstunde

von Freiwilligen oder dem Jugendteam geleitet

für 3-7-Jährige

Märchen von hier und anderswo, zum Lachen und zum Träumen, ein Leckerbissen, den Sie mit anderen teilen können

mit unseren ehrenamtlichen Mitarbeitern.

Jeden zweiten Mittwoch im Monat wird ein bestimmtes Thema angeboten.

Kostenlos für alle Kinder, ob Abonnent oder nicht

