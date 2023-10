Cet évènement est passé Exposition de photographies : « Normands de mer et de terre » Place de la Porte de Rouen Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur Exposition de photographies : « Normands de mer et de terre » Place de la Porte de Rouen Honfleur, 23 septembre 2023, Honfleur. Honfleur,Calvados Exposition de photographies : « Normands de mer et de terre »

par Christian Malon Entrée libre.

Vendredi 2023-09-23 fin : 2023-11-12 . .

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Exhibition of photographs : « Normands de mer et de terre

by Christian Malon Free entrance Exposición fotográfica: « Normandos de mar y tierra

por Christian Malon Entrada gratuita Fotoausstellung: « Normands de mer et de terre » (Normannen von Meer und Land)

Mise à jour le 2023-10-12

