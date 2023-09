Vernissage et conférence de l’expo photo « Normands de mer et de terre » Place de la Porte de Rouen Honfleur Catégories d’Évènement: Calvados

Honfleur Vernissage et conférence de l’expo photo « Normands de mer et de terre » Place de la Porte de Rouen Honfleur, 23 septembre 2023, Honfleur. Honfleur,Calvados Vernissage de l’exposition à 14h30

Normands de mer et de terre

par Christian Malon, photographe

Conférence à 15h.

Entrée libre, sur inscription. Né dans le Cantal en 1944, Christian Malon vit en Normandie depuis le début des années 1950.

Depuis près de cinquante ans, il photographie le monde paysan en France et à l’étranger. Il a réalisé plus de 300 expositions en France et à l’étranger et 43 livres..

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Exhibition of the patrimonial collection Inauguración de la exposición a las 14.30 horas

Normandos de mar y tierra

por Christian Malon, fotógrafo

Conferencia a las 15.00 horas.

Entrada gratuita, previa inscripción. Nacido en Cantal en 1944, Christian Malon vive en Normandía desde principios de los años cincuenta.

Lleva casi cincuenta años fotografiando agricultores en Francia y en el extranjero. Ha realizado más de 300 exposiciones en Francia y en el extranjero, y ha publicado 43 libros. Vernissage der Ausstellung um 14:30 Uhr

Normannen von Meer und Land

von Christian Malon, Fotograf

Vortrag um 15 Uhr.

Freier Eintritt, Anmeldung erforderlich. Christian Malon wurde 1944 im Cantal geboren und lebt seit Anfang der 1950er Jahre in der Normandie.

