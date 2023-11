Jeu Les classiques de la BD pour les enfants Place de la Porte de Rouen Honfleur, 1 septembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Jeu BD

à partir de 7 ans

Chaque année, au mois de septembre, l’Espace jeunesse vous propose de vous amuser

avec les BD !

Intrus, labyrinthes, codes à déchiffrer, jeux visuels, histoires en désordre, jeu de piste

dans l’espace jeunesse et coloriage pour les plus petits… pour découvrir l’univers

des classiques de la BD en s’amusant !

Pour les enfants, abonné·e·s ou non

Gratuit – Espace Jeunesse.

Vendredi 2023-09-01 fin : 2023-11-04 . .

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Comic book classics game for children from 7 years old

Juego de cómic

a partir de 7 años

Cada año en septiembre, el Espace jeunesse te invita a divertirte ¡con cómics!

¡con cómics!

Intrusos, laberintos, códigos que descifrar, juegos visuales, historias desordenadas, búsquedas del tesoro

en el espacio infantil y colorear para los más pequeños?

el mundo del cómic clásico

Para niños con o sin abono

Entrada gratuita Espacio Juventud

Comic-Spiel

ab 7 Jahren

Jedes Jahr im September bietet Ihnen der Jugendbereich die Möglichkeit, sich zu amüsieren

mit Comics!

Intrusionen, Labyrinthe, zu entziffernde Codes, visuelle Spiele, ungeordnete Geschichten, Schnitzeljagd

im Jugendbereich und Ausmalen für die Kleinsten? um die Welt der Comics zu entdecken

der Comic-Klassiker auf spielerische Weise zu entdecken!

Für Kinder, ob Abonnent/in oder nicht

Kostenloser Eintritt ? Jugendbereich

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité