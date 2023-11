Jeu Manga pour les ados Place de la Porte de Rouen Honfleur, 1 septembre 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Jeu Manga

à partir de 11 ans

De la bande dessinée au manga, il n’y a qu’un pas…

La médiathèque profite du rendez-vous BD de septembre pour proposer un jeu manga aux adolescents.

L’occasion de faire plaisir aux lecteur·trice·s toujours plus nombreux et nombreuses de la bande dessinée du soleil levant et de faire découvrir une série du fonds manga de l’espace ados peut-être moins connue du plus large public.

Jeux d’observation, jeux de mots, labyrinthe, quiz… soyez curieux·curieuses et venez vous amuser !

Pour les jeunes, abonné·e·s ou non

Gratuit – Espaces Jeunesse et Ados.

Vendredi 2023-09-01 fin : 2023-11-04 . .

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie



Manga game for teenagers from 12 years old

Free entrance

Juego Manga

de 11 años

¿Sólo hay un paso del cómic al manga?

La biblioteca multimedia aprovecha el acontecimiento del cómic de septiembre para ofrecer un juego de manga para adolescentes.

Se trata de una oportunidad para complacer a los cada vez más numerosos lectores de cómics del sol naciente y darles a conocer una serie de la colección de manga de la sección para adolescentes que quizá resulte menos familiar a un público más amplio.

Juegos de observación, juegos de palabras, laberintos, concursos… ¡sé curioso y ven a divertirte!

Para jóvenes, suscriptores o no

¿Gratis? Espaces Jeunesse y Ados

Manga-Spiel

ab 11 Jahren

Vom Comic zum Manga ist es nur ein kleiner Schritt?

Die Mediathek nutzt den Comic-Treff im September, um ein Manga-Spiel für Jugendliche anzubieten.

Die Gelegenheit, den immer zahlreicheren Leserinnen und Lesern von Comics aus dem Land der aufgehenden Sonne eine Freude zu bereiten und eine Serie aus dem Manga-Fundus des Jugendbereichs zu entdecken, die dem breiten Publikum vielleicht weniger bekannt ist.

Beobachtungsspiele, Wortspiele, Labyrinth, Quiz… Seien Sie neugierig und amüsieren Sie sich!

Für Jugendliche, Abonnenten und Nicht-Abonnenten

Kostenloser Eintritt ? Jugend- und Teenagerbereich

Mise à jour le 2023-10-31 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité