Lire au lavoir Place de la Porte de Rouen Honfleur, 1 juillet 2023, Honfleur.

Honfleur,Calvados

Retrouvez l’animation chaque été près du lavoir qui jouxte le bâtiment de la Médiathèque et de l’office de tourisme.

Tous les après-midi du mardi au samedi, venez profiter les transats et des ouvrages à votre disposition :

romans, bandes dessinées, magazines… Pour petits et grands !.

Vendredi 2023-07-01 14:30:00 fin : 2023-08-26 17:30:00. .

Place de la Porte de Rouen

Honfleur 14600 Calvados Normandie



You’ll find entertainment every summer near the wash-house next to the Médiathèque and tourist office building.

Every afternoon from Tuesday to Saturday, come and enjoy the deckchairs and books at your disposal?

novels, comics, magazines? For young and old alike!

Todos los veranos, encontrará animación cerca del lavadero, junto a la mediateca y la oficina de turismo.

Todas las tardes, de martes a sábado, venga y aproveche las tumbonas y los libros disponibles?

novelas, cómics, revistas? Para grandes y pequeños

Die Animation findet jeden Sommer in der Nähe des Waschhauses statt, das an das Gebäude der Mediathek und des Fremdenverkehrsamtes angrenzt.

Jeden Nachmittag von Dienstag bis Samstag können Sie die Liegestühle und die zur Verfügung stehenden Bücher genießen?

romane, Comics, Zeitschriften? Für Groß und Klein!

