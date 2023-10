Le Bus des Curiosités Place de la Pologne Roquefort, 22 novembre 2023, Roquefort.

Roquefort,Landes

Vous vous inscrivez, vous montez dans un bus pour une destination inconnue pour aller voir, ou faire quelque chose mais vous ne le découvrirez qu’au dernier moment. C’est excellent non ?.

2023-11-22 fin : 2023-11-22 . EUR.

Place de la Pologne

Roquefort 40120 Landes Nouvelle-Aquitaine



You sign up, you get on a bus to an unknown destination to go see, or do something but you won’t find out until the last moment. How great is that?

Te apuntas, te subes a un autobús con destino desconocido para ir a ver o hacer algo, pero sólo te enteras en el último momento. ¿No es genial?

Du meldest dich an, steigst in einen Bus mit unbekanntem Ziel, um dir etwas anzusehen oder etwas zu tun, aber du erfährst es erst im letzten Moment. Das ist doch hervorragend, oder?

