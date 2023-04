Les expos de la chapelle de Rac Place de la Planète Malataverne Malataverne Catégories d’Évènement: Drôme

Malataverne

Les expos de la chapelle de Rac Place de la Planète, 30 avril 2023, Malataverne Malataverne. Malataverne ,Drome , Malataverne Les expos de la chapelle de Rac Chapelle de Rac Place de la Planète Malataverne Drome Place de la Planète Chapelle de Rac

2023-04-30 14:00:00 – 2023-04-30 18:00:00

Place de la Planète Chapelle de Rac

Malataverne

Drome Malataverne . Comme chaque année, l’association « Rac Animation Culture » vous propose de découvrir 3 artistes au cœur de la Chapelle du hameau, berceau de Malataverne. rac.culture26@gmail.com +33 6 17 20 27 86 Place de la Planète Chapelle de Rac Malataverne

dernière mise à jour : 2023-04-04 par

Détails Catégories d’Évènement: Drôme, Malataverne Autres Lieu Malataverne Adresse Malataverne Drome Place de la Planète Chapelle de Rac Ville Malataverne Malataverne Departement Drome Tarif Lieu Ville Place de la Planète Chapelle de Rac Malataverne

Malataverne Malataverne Malataverne Drome https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/malataverne malataverne/

Les expos de la chapelle de Rac Place de la Planète 2023-04-30 was last modified: by Les expos de la chapelle de Rac Place de la Planète Malataverne 30 avril 2023 Chapelle de Rac Place de la Planète Malataverne Drome Drôme Malataverne Place de la Planète Malataverne

Malataverne Malataverne Drome