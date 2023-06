Bal du 14 juillet Place de la plage Merville-Franceville-Plage, 14 juillet 2023, Merville-Franceville-Plage.

Merville-Franceville-Plage,Calvados

Régis Suez aux commandes du bal de la fête national. Liberté, égalité, fraternité, dansez !.

2023-07-14 à 20:30:00 ; fin : 2023-07-14 . .

Place de la plage

Merville-Franceville-Plage 14810 Calvados Normandie



Régis Suez at the helm of the national holiday ball. Liberté, égalité, fraternité, dance!

Régis Suez al frente del Baile de la Fiesta Nacional. ¡Liberté, égalité, fraternité, dansez!

Régis Suez am Steuer des Nationalfeiertagsballs. Freiheit, Gleichheit, Brüderlichkeit – tanzt!

Mise à jour le 2023-06-19 par Normandie Tourisme / Calvados Attractivité