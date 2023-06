Les Estivales : déambulation autour du street art Place de la petite mission Bergerac, 18 juillet 2023, Bergerac.

Bergerac,Dordogne

Le festival «Art Tak» a ponctué la ville de magnifiques fresques de rue. Déambulez au fil de ces œuvres pour découvrir la ville sous un autre angle….

2023-07-18 à ; fin : 2023-07-18 12:00:00. .

Place de la petite mission

Bergerac 24100 Dordogne Nouvelle-Aquitaine



The « Art Tak » festival punctuated the city with magnificent street frescoes. Take a stroll through these works and discover the city from another angle…

El festival « Art Tak » ha salpicado la ciudad de magníficos frescos callejeros. Pasee por estas obras y descubra la ciudad desde un ángulo diferente…

Das Festival « Art Tak » hat die Stadt mit wunderschönen Straßenfresken geschmückt. Schlendern Sie an diesen Werken vorbei und entdecken Sie die Stadt aus einem anderen Blickwinkel…

