Marché de Noël Place de la Pastorale Lanne-en-Barétous, 2 décembre 2023, Lanne-en-Barétous.

Lanne-en-Barétous,Pyrénées-Atlantiques

Marché de Noël

Marché de producteurs et d’artisans.

En cas de mauvais temps, repli au fronton..

2023-12-02 fin : 2023-12-02 18:00:00. .

Place de la Pastorale

Lanne-en-Barétous 64570 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



Christmas market

Farmers’ and craftsmen’s market.

In case of bad weather, retreat to the fronton.

Mercado de Navidad

Mercado de productores y artesanos.

En caso de mal tiempo, retirada al frontón.

Markt in der Weihnachtszeit

Markt mit Erzeugern und Kunsthandwerkern.

Bei schlechtem Wetter Ausweichmöglichkeit im Fronton.

Mise à jour le 2023-11-20 par Office de Tourisme du Haut-Béarn