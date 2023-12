Terra Alsatia – Aux lueurs de l’Histoire ! Place de la Paix Mulhouse, 22 février 2024, Mulhouse.

Début : 2024-02-22 18:45:00

fin : 2024-03-17 20:05:00

Spectacle son et lumière immersif, Terra Alsatia raconte la vie tourmentée de l’Alsace depuis les veilles de la guerre de 1870 jusqu’au lendemain de celle de 39-45, la vie d’un peuple et d’une terre que deux pays en conflits, France et Allemagne, se partagent mais en qui deviendra plus tard le trait d’union, le terreau d’une folle espérance humaniste et pacifiste.

Embarquez pour un voyage fascinant sur près de 80 ans. Suivez la destinée de Violette, d’Edouard, de leurs familles respectives et de leurs descendants sur 4 générations en Alsace.

Place de la Paix

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



