Visite guidée de l’Eglise Saint-Etienne place de la Paix Mulhouse, 14 octobre 2023, Mulhouse.

Mulhouse,Haut-Rhin

Cet imposant édifice néo-gothique du 19e siècle, magnifique témoin de la réussite des industriesl Mulhousiens vous livrera tous ses secrets. Vous y admirerez un trésor unique en Alsace : un ensemble de vitraux du 14e siècle..

2023-10-14 fin : 2023-10-14 11:00:00. EUR.

place de la Paix

Mulhouse 68100 Haut-Rhin Grand Est



This imposing 19th century neo-gothic building, a magnificent witness to the success of Mulhouse industries, will reveal all its secrets to you. You will admire a treasure unique in Alsace: a set of stained glass windows from the 14th century.

Este imponente edificio neogótico del siglo XIX, magnífico testigo del éxito de las industrias de Mulhousian, le revelará todos sus secretos. Podrá admirar un tesoro único en Alsacia: un conjunto de vidrieras del siglo XIV.

Dieses imposante neugotische Gebäude aus dem 19. Jahrhundert, ein prächtiges Zeugnis für den Erfolg der Mulhouser Industriellen, wird Ihnen alle seine Geheimnisse offenbaren. Sie werden einen im Elsass einzigartigen Schatz bewundern: ein Ensemble von Glasmalereien aus dem 14.

Mise à jour le 2023-09-21 par Office de tourisme et des congrès de Mulhouse et sa région