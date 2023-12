Muscle tonTéléthon ! Place de la Paix Montpezat-sous-Bauzon, 1 décembre 2023, Montpezat-sous-Bauzon.

Montpezat-sous-Bauzon,Ardèche

14h Parcours trail 4km chacun à son rythme, 15h30 courses enfants 400m (4-6 ans), 700m (7-9 ans), 1200m (10-14 ans).

Buvette, vin chaud, soupes et boissons chaudes, jus de fruits, crêpes sucrées/salées..

2023-12-09 fin : 2023-12-09 . .

Place de la Paix

Montpezat-sous-Bauzon 07560 Ardèche Auvergne-Rhône-Alpes



2pm 4km trail course, each at their own pace, 3.30pm children’s races 400m (4-6 yrs), 700m (7-9 yrs), 1200m (10-14 yrs).

Refreshment bar, mulled wine, soups and hot drinks, fruit juices, sweet and savoury crêpes.

14:00 Carrera de 4 km, cada uno a su ritmo, 15:30 Carrera infantil de 400 m (4-6 años), 700 m (7-9 años), 1.200 m (10-14 años).

Bar de refrescos, vino caliente, sopas y bebidas calientes, zumos de fruta, crepes dulces y salados.

14 Uhr Trailstrecke 4km Jeder nach seinem Rhythmus, 15:30 Uhr Kinderläufe 400m (4-6 Jahre), 700m (7-9 Jahre), 1200m (10-14 Jahre).

Getränkestand, Glühwein, Suppen und heiße Getränke, Fruchtsäfte, süße/salzige Crêpes.

Mise à jour le 2023-11-15 par Office de Tourisme Ardèche des Sources et Volcans