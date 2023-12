Marché Gourmand Nocturne Place de la Paix Beauvoir, 3 août 2024, Beauvoir.

Beauvoir Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-03

fin : 2024-08-03

.

Venez passer une magnifique soirée dans le plus beau marché gourmand nocturne de l’Yonne ! Produits locaux, ruralité, convivialité, animations, partage…concerts, bal et feu d’artifice pour clôturer la soirée…

Une quarantaine de producteurs pour régaler vos papilles ! Et pour faire la fête dans une ambiance comme on les aime pour danser jusqu’au bout de la nuit !!! RDV en famille ou entre amis à Beauvoir pour cette 12ème édition !!!

.

Place de la Paix

Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté



Mise à jour le 2023-12-06 par ADT YONNE