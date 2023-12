APERO CONCERT PLACE DE LA PAIX Beauvoir Catégories d’Évènement: Beauvoir

Yonne APERO CONCERT PLACE DE LA PAIX Beauvoir, 2 août 2024, Beauvoir. Beauvoir Yonne

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2024-08-02

fin : 2024-08-02 . Venez nombreux en famille ou entre amis pour cet apéro concert en plein air sur notre magnifique place du village. Un vendredi soir d’été comme on les aime ! Entrée gratuite. Snack et buvette sur place. EUR.

PLACE DE LA PAIX

Beauvoir 89240 Yonne Bourgogne-Franche-Comté

Mise à jour le 2023-12-06 par COORDINATION YONNE Détails Catégories d’Évènement: Beauvoir, Yonne Autres Code postal 89240 Lieu PLACE DE LA PAIX Adresse PLACE DE LA PAIX Ville Beauvoir Departement Yonne Lieu Ville PLACE DE LA PAIX Beauvoir Latitude 47.7950856 Longitude 3.37198459 latitude longitude 47.7950856;3.37198459

PLACE DE LA PAIX Beauvoir Yonne https://www.unidivers.fr/agenda/categorie/beauvoir/