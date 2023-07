Biblio’marché Place de la Nouvelle Halle Châteauneuf-sur-Loire, 7 juillet 2023, Châteauneuf-sur-Loire.

Châteauneuf-sur-Loire,Loiret

Juste avant l’été, les bibliothécaires s’installent sur le marché afin de venir à la rencontre des Castelneuviens..

Vendredi 2023-07-07 09:00:00 fin : 2023-07-07 11:00:00. .

Place de la Nouvelle Halle

Châteauneuf-sur-Loire 45110 Loiret Centre-Val de Loire



Just before summer, librarians set up shop at the market to meet Castelneuviens.

Justo antes del verano, los bibliotecarios se instalan en el mercado para conocer a los habitantes de Castelneuvia.

Kurz vor dem Sommer lassen sich die Bibliothekarinnen und Bibliothekare auf dem Markt nieder, um mit den Castelneuviens ins Gespräch zu kommen.

