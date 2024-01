Marché de Châteauneuf-sur-Loire – Vendredi Place de la Nouvelle Halle Chateauneuf-sur-loire, 1 janvier 2024, Chateauneuf-sur-loire.

Marché de Châteauneuf-sur-Loire – Vendredi 1 janvier – 31 décembre Place de la Nouvelle Halle

Les marchés locaux font partie intégrante du mode de vie français, au plus près de la nature et des gens qui la côtoient. Faire son marché, c’est prendre le temps de faire ses courses différemment et se laisser porter par son atmosphère chaleureuse et animée.

Le marché de Châteauneuf-sur-Loire vous accueille sous la Nouvelle Halle tous les vendredis. Lieu convivial et plein de vie, vous y trouverez une offre diversifiée et complète de produits frais, locaux, régionaux et autres : légumes, fruits, viandes, poissons, fromages, spécialités d’Italie ou d’Asie, spécialités issues d’un élevage local de truites, condiments, miel, café, thé… Mais aussi des vêtements, des chaussures des accessoires de mode, des bijoux et de la maroquinerie… Chacun y trouvera son bonheur !

