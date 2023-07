VERDUN BIKE TOUR place de la Nation Verdun, 23 juillet 2023, Verdun.

Verdun,Meuse

Découvrir les curiosités du patrimoine verdunois se mérite. Mais à vélo électrique tout devient possible ! Le temps d’une balade de 2h, suivez le guide à travers la ville par des itinéraires insolites et sécurisés et même sur le champ de bataille de bataille selon vos envies. Casque obligatoire.

INFOS PRATIQUES

Réservation obligatoire (places limitées)

RDV derrière l’Office de Tourisme (au garage) / 15 min avant le départ

Taille minimum : 1m40

Tarif : 23 € / Moins de 16 ans : 15 €

15 participants maximum

Visite en Français. Tout public

Dimanche 2023-07-23 10:00:00 fin : 2023-07-23 12:00:00. 23 EUR.

place de la Nation

Verdun 55100 Meuse Grand Est



Discovering the sights of Verdun’s heritage is worth it. But with an electric bike everything becomes possible! During a 2-hour ride, follow the guide through the city by unusual and secure itineraries and even on the battlefield according to your wishes. Helmet required.

PRACTICAL INFORMATION

Reservation required (limited places)

Meeting point behind the Tourist Office (at the garage) / 15 min before departure

Minimum height : 1m40

Price : 23 ? / Under 16 years old : 15 ?

15 participants maximum

Visit in French

Descubrir el patrimonio de Verdún hay que ganárselo. Pero con una bicicleta eléctrica todo es posible Durante un paseo de 2 horas, siga al guía por la ciudad por rutas insólitas y seguras e incluso por el campo de batalla, según sus deseos. Casco obligatorio.

INFORMACIÓN PRÁCTICA

Reserva obligatoria (plazas limitadas)

Punto de encuentro detrás de la Oficina de Turismo (en el garaje) / 15 min antes de la salida

Altura mínima: 1m40

Precio: 23€ / Menores de 16 años: 15€

15 participantes máximo

Visita en francés

Die Sehenswürdigkeiten des Kulturerbes von Verdun zu entdecken, muss man sich verdienen. Aber mit dem Elektrofahrrad ist alles möglich! Folgen Sie dem Führer auf einer zweistündigen Tour durch die Stadt auf ungewöhnlichen und sicheren Strecken und sogar auf dem Schlachtfeld, je nach Lust und Laune. Helmpflicht.

PRAKTISCHE INFOS

Reservierung erforderlich (begrenzte Plätze)

RDV hinter dem Office de Tourisme (in der Garage) / 15 min vor der Abfahrt

Mindestgröße: 1m40

Preis: 23 ? / Unter 16 Jahren: 15 ?

maximal 15 Teilnehmer

Besichtigung auf Französisch

Mise à jour le 2023-01-03 par OT GRAND VERDUN