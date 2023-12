Orgue de l’église Saint-Germain Place de la Nation Bort-les-Orgues, 21 septembre 2024 15:00, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

Dans le cadre des Journées Européennes du Patrimoine, l’association « Au Bord des Orgues » vous propose des visites guidées de l’orgue. Vous n’ êtes pas musicien mais vous êtes curieux ! La visite, d’ environ une heure, vous permettra de découvrir, de très près, l’orgue de l’église St Germain de Bort- les- Orgues, sa mécanique, sa forêt de 850 tuyaux et d’écouter ses multiples possibilités sonores.

Possibilité de créneau de visite à 17h en plus de celle de 15h.

2024-09-21 fin : 2024-09-22 . EUR.

Place de la Nation

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



As part of the European Heritage Days, the « Au Bord des Orgues » association is offering guided organ tours. You’re not a musician, but you’re curious! The tour, lasting around an hour, will enable you to get up close and personal with the organ at St Germain de Bort- les- Orgues church, its mechanics, its forest of 850 pipes and listen to its many sound possibilities.

Possibility of a 5 p.m. tour in addition to the 3 p.m. tour

En el marco de las Jornadas Europeas del Patrimonio, la asociación « Au Bord des Orgues » ofrece visitas guiadas al órgano. Usted no es músico, ¡pero tiene curiosidad! La visita, de aproximadamente una hora de duración, le permitirá conocer de cerca el órgano de la iglesia de St Germain de Bort- les- Orgues, su mecánica, su bosque de 850 tubos y escuchar sus múltiples posibilidades sonoras.

Posibilidad de visita a las 17:00 h, además de la visita de las 15:00 h

Im Rahmen der Europäischen Tage des Kulturerbes bietet Ihnen der Verein « Au Bord des Orgues » Führungen durch die Orgel an. Sie sind kein Musiker, aber neugierig! Bei der etwa einstündigen Führung können Sie die Orgel der Kirche St. Germain in Bort- les- Orgues, ihre Mechanik, ihren Wald aus 850 Pfeifen und ihre vielfältigen Klangmöglichkeiten aus nächster Nähe kennenlernen.

Die Besichtigung kann zusätzlich zur Besichtigung um 15 Uhr auch um 17 Uhr stattfinden

Mise à jour le 2023-12-05 par Office de Tourisme de Haute Corrèze