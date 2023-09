Concert chorales de Bort et de Mozac Place de la Nation Bort-les-Orgues, 1 octobre 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

La Chorale Contrechant des Orgues et de l’Artense de Bort, et la Chorale les voix de l’Ambène de Mozac ( 63), vous donnent rendez-vous pour leur concert en l’église de Bort-les-Orgues.

Participation libre..

2023-10-01 fin : 2023-10-01 . .

Place de la Nation

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The Chorale Contrechant des Orgues et de l’Artense from Bort, and the Chorale les voix de l’Ambène from Mozac (63), invite you to their concert in the church of Bort-les-Orgues.

Free admission.

La Coral Contrechant des Orgues et de l’Artense de Bort, y la Coral les voix de l’Ambène de Mozac (63), le invitan a su concierto en la iglesia de Bort-les-Orgues.

Entrada gratuita.

Der Chor Contrechant des Orgues et de l’Artense aus Bort und der Chorale les voix de l’Ambène aus Mozac ( 63) laden Sie zu ihrem Konzert in der Kirche von Bort-les-Orgues ein.

Freie Teilnahme.

Mise à jour le 2023-09-27 par Office de Tourisme de Haute Corrèze