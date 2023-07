Concert Jazz et Orgue Place de la Nation Bort-les-Orgues, 4 août 2023, Bort-les-Orgues.

Bort-les-Orgues,Corrèze

L’association « Au Bord des Orgues » vous invite au concert Jazz et orgue avec Jean Vernhères, saxophone, et Hervé Saint-Guirons, orgue, 2 jazzmen du Quartet “The Soul Jazz Rebels”, dans un programme : Piazzola, Jobim, Lauro, Fauré, Ellington, Rollins, Pastorius, Vernhères, Saint-Guirons..

2023-08-04 fin : 2023-08-04 . .

Place de la Nation

Bort-les-Orgues 19110 Corrèze Nouvelle-Aquitaine



The « Au Bord des Orgues » association invites you to a jazz and organ concert with Jean Vernhères, saxophone, and Hervé Saint-Guirons, organ, 2 jazzmen from The Soul Jazz Rebels Quartet, in a program featuring Piazzola, Jobim, Lauro, Fauré, Ellington, Rollins, Pastorius, Vernhères, Saint-Guirons.

La asociación « Au Bord des Orgues » le invita a un concierto de jazz y órgano en el que intervendrán Jean Vernhères, saxofón, y Hervé Saint-Guirons, órgano, 2 jazzistas del Soul Jazz Rebels Quartet, con un programa en el que figuran Piazzola, Jobim, Lauro, Fauré, Ellington, Rollins, Pastorius, Vernhères y Saint-Guirons.

Der Verein « Au Bord des Orgues » lädt Sie zum Konzert Jazz und Orgel mit Jean Vernhères, Saxophon, und Hervé Saint-Guirons, Orgel, zwei Jazzmusikern des Quartetts « The Soul Jazz Rebels », ein. Das Programm umfasst: Piazzola, Jobim, Lauro, Fauré, Ellington, Rollins, Pastorius, Vernhères, Saint-Guirons.

Mise à jour le 2023-06-30 par Office de Tourisme de Haute Corrèze