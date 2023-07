Soirée à la Mude autour d’Al Cartero Place de la Mude Salies-de-Béarn, 27 juillet 2023, Salies-de-Béarn.

Salies-de-Béarn,Pyrénées-Atlantiques

Une soirée autour d’Al Cartero avec au programme : visite de l’exposition, lectures de poème et chroniques, chants participatifs, musique, projections, témoignages, extraits de vie et autres surprises pour mieux connaître le médecin poète..

2023-07-27 fin : 2023-07-27 . .

Place de la Mude Rue des puits salants

Salies-de-Béarn 64270 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine



An evening dedicated to Al Cartero, with a visit to the exhibition, readings of poems and chronicles, participatory singing, music, projections, personal accounts, extracts from his life and other surprises to help you get to know the doctor-poet better.

Una velada dedicada a Al Cartero, con visita a la exposición, lecturas de poemas y crónicas, canto participativo, música, proyecciones, relatos personales, extractos de su vida y otras sorpresas para conocer mejor al médico poeta.

Ein Abend rund um Al Cartero mit folgendem Programm: Besuch der Ausstellung, Gedichtlesungen und Kolumnen, partizipative Gesänge, Musik, Projektionen, Zeugenaussagen, Lebensauszüge und andere Überraschungen, um den dichtenden Arzt besser kennen zu lernen.

Mise à jour le 2023-07-06 par OT Béarn des Gaves