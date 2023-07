FEU DE SAINT-JEAN Place de la Mouline Bussang, 12 août 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

Feu de Saint-Jean sur la place de la Mouline organisé par la Classe de Bussang-Saint-Maurice 2025. Animation et restauration à partir de 19h, mise à feu de la chavande à 22h30. Menu à 12€, réservations par téléphone.. Tout public

Samedi 2023-08-12 19:00:00 fin : 2023-08-12 . 0 EUR.

Place de la Mouline

Bussang 88540 Vosges Grand Est



Feu de Saint-Jean on the Place de la Mouline organized by the Bussang-Saint-Maurice Class of 2025. Entertainment and catering from 7pm, fireworks at 10:30pm. Menu at 12?, reservations by phone.

Hoguera de Saint-Jean en la plaza de la Mouline, organizada por la clase 2025 de Bussang-Saint-Maurice. Animación y catering a partir de las 19.00 horas, hoguera a las 22.30 horas. Menú a las 12 h, reservas por teléfono.

Johannisfeuer auf dem Place de la Mouline, organisiert von der Classe de Bussang-Saint-Maurice 2025. Unterhaltung und Verpflegung ab 19 Uhr, Entzündung der Chavande um 22.30 Uhr. Menü für 12?, Reservierungen per Telefon.

Mise à jour le 2023-07-17 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES