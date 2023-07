BALADE – PETIT DÉJEUNER EN CALÈCHE Place de la Mouline Bussang, 13 juillet 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

Les jeudis matin, les attelages du Val de La Hutte vous proposent un petit déjeuner en calèche. Au son du rythme des sabots de Gallior et Jango, venez partager en famille l’éveil de la nature. Possibilité de visite commentée, pour découvrir le village de Bussang. Renseignements et réservations par téléphone.. Tout public

Jeudi 2023-07-13 07:30:00 fin : 2023-08-31 . 15 EUR.

Place de la Mouline

Bussang 88540 Vosges Grand Est



On Thursday mornings, the Val de La Hutte horse-drawn carriages offer breakfast in a horse-drawn carriage. To the rhythm of Gallior and Jango’s hooves, come and share the awakening of nature with your family. Possibility of a guided tour of the village of Bussang. Information and reservations by phone.

Los jueves por la mañana, el servicio de coches de caballos de Val de La Hutte le ofrece un desayuno en coche de caballos. Al son de los cascos de Gallior y Jango, venga a compartir en familia el despertar de la naturaleza. Posibilidad de visita guiada del pueblo de Bussang. Información y reservas por teléfono.

Donnerstags morgens bieten Ihnen die Gespanne des Val de La Hutte ein Frühstück in der Kutsche an. Im Rhythmus der Hufe von Gallior und Jango teilen Sie mit der ganzen Familie das Erwachen der Natur. Es besteht die Möglichkeit einer kommentierten Tour, um das Dorf Bussang zu entdecken. Informationen und Reservierungen per Telefon.

