CONCOURS DE PÉTANQUE Place de la Mouline Bussang, 7 juillet 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

La Société des Fêtes de Bussang organise un concours de pétanque en doublette. Les inscriptions se font à partir de 13h30 et la partie débute à 14h sauf pour le 26 août où le début de partie se fera à 10h. Chaque mineur doit être accompagné d’un adulte. Buvette et restauration sur place.. Tout public

Samedi 2023-07-07 10:00:00 fin : 2023-07-07 . 2 EUR.

Place de la Mouline

Bussang 88540 Vosges Grand Est



The Société des Fêtes de Bussang organizes a double pétanque competition. Registration starts at 1.30pm, and play begins at 2pm, except on August 26 when play begins at 10am. Minors must be accompanied by an adult. Refreshments and catering on site.

La Société des Fêtes de Bussang organiza una competición de petanca doble. La inscripción se abre a las 13.30 h y el partido comienza a las 14.00 h, excepto el 26 de agosto, que empieza a las 10.00 h. Los menores deberán ir acompañados de un adulto. Refrescos y comida disponibles in situ.

Die Société des Fêtes de Bussang organisiert einen Pétanque-Wettbewerb im Doppelpack. Die Einschreibungen erfolgen ab 13:30 Uhr und das Spiel beginnt um 14 Uhr, außer am 26. August, an dem das Spiel um 10 Uhr beginnt. Jeder Minderjährige muss von einem Erwachsenen begleitet werden. Getränke und Verpflegung vor Ort.

Mise à jour le 2023-06-30 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES