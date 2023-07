BALADES EN CALÈCHE Place de la Mouine Bussang, 11 juillet 2023, Bussang.

Bussang,Vosges

Balades en calèche tous les mardis soirs de l’été à l’occasion du marché artisanal.. Tout public

Mardi 2023-07-11 17:00:00 fin : 2023-08-29 21:00:00. EUR.

Place de la Mouine

Bussang 88540 Vosges Grand Est



Horse-drawn carriage rides every Tuesday evening during the summer for the craft market.

Paseos en coche de caballos todos los martes por la tarde durante el verano para el mercado de artesanía.

Kutschfahrten jeden Dienstagabend im Sommer anlässlich des Kunsthandwerkermarkts.

Mise à jour le 2023-07-01 par OT COMMUNAUTAIRE DES BALLONS DES HAUTES VOSGES