L’Europe ça roule à Limoges ! Place de la Motte, Limoges, 13 mai 2023, Limoges. L’Europe ça roule à Limoges ! Samedi 13 mai, 10h00 Place de la Motte, Limoges Libre Afin de promouvoir le green deal et les mobilités douces, « rallye-vélo autour de l’Europe » en partenariat avec les associations locales réalisant la promotion du vélo telles que Véli-vélo sur l’agglomération de Limoges.

Départ de la Place de la Motte où vous trouverez un stand d’information, des expositions, des animations….

Au départ, un livret vous sera remis vous indiquant un circuit d’environ 6 km à faire dans Limoges avec divers points d’étapes vous montrant l’implication de l’Europe dans notre vie quotidienne.

Ouvert à toutes et tous ! Place de la Motte, Limoges

