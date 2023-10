Finale Limouzi Golden Trophée Place de la Motte Limoges, 6 avril 2024, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

LIMOUZI GOLDEN TROPHÉE

Venez voir la finale du concours de Pâtisserie Amateurs du Limousin !

Se disputeront les candidats sélectionnés pour chaque catégories.

Candidats Amateurs :

– Catégorie »Graines de Pâtissiers » (11-15ans )

– Catégorie »Adultes » (+ de 16 ans) .

Candidats Prix Maurie :

Prix spécial pour les élèves et apprentis des centres de formation de la région Limousin.

Programme et détails sur le site :

https://www.limouzigoldentrophee.fr/.

2024-04-06 fin : 2024-04-06 . EUR.

Place de la Motte

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



LIMOUZI GOLDEN TROPHY

Come and see the final of the Limousin Amateur Pastry Competition!

Candidates selected for each category will compete.

Candidates Amateurs :

– Graines de Pâtissiers » category (11-15 years old)

– Category »Adults » (over 16 years old) .

Prix Maurie candidates :

Special prize for students and apprentices from training centers in the Limousin region.

Program and details on the website :

https://www.limouzigoldentrophee.fr/

TROFEO DE ORO LIMOUZI

¡Venga a ver la final del Concurso Amateur de Pastelería de Lemosín!

Los candidatos seleccionados para cada categoría competirán entre sí.

Candidatos aficionados :

– Categoría »Graines de Pâtissiers » (11-15 años)

– Categoría »Adultos » (mayores de 16 años) .

Candidatos al Prix Maurie :

Premio especial para los estudiantes y aprendices de los centros de formación de la región de Lemosín.

Programa y detalles en el sitio web :

https://www.limouzigoldentrophee.fr/

LIMOUZI GOLDENE TROPHÄE

Sehen Sie sich das Finale des Amateur-Pâtisserie-Wettbewerbs im Limousin an!

Es werden die für jede Kategorie ausgewählten Kandidaten gegeneinander antreten.

Amateurkandidaten :

– Kategorie »Graines de Pâtissiers » (11-15 Jahre)

– Kategorie »Erwachsene » (über 16 Jahre) .

Kandidaten für den Prix Maurie :

Sonderpreis für Schüler und Auszubildende der Ausbildungszentren in der Region Limousin.

Programm und Einzelheiten auf der Website :

https://www.limouzigoldentrophee.fr/

Mise à jour le 2023-10-12 par OT Limoges Métropole