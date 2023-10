Festimiel Place de la Motte Limoges, 4 novembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Des apiculteurs professionnels vous proposent des dégustations et de la vente directe de leurs produits, des ateliers et des animations pour petits et grands.

Festimiel est organisé par Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne avec le soutien de Limoges Métropole..

2023-11-04 fin : 2023-11-04 19:00:00. EUR.

Place de la Motte

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Professional beekeepers offer tastings and direct sales of their products, as well as workshops and events for young and old.

Festimiel is organized by the Haute-Vienne Chamber of Agriculture, with the support of Limoges Métropole.

Apicultores profesionales ofrecerán degustaciones y venta directa de sus productos, así como talleres y actos para todas las edades.

Festimiel está organizado por la Cámara de Agricultura de Haute-Vienne con el apoyo de Limoges Métropole.

Professionelle Imker bieten Ihnen Verkostungen und den Direktverkauf ihrer Produkte, Workshops und Animationen für Groß und Klein an.

Festimiel wird von der Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne mit Unterstützung von Limoges Métropole organisiert.

Mise à jour le 2023-10-19 par OT Limoges Métropole