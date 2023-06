Marche des fiertés : sois toi-même, aime qui tu veux ! Place de la Motte Limoges, 9 septembre 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Lim’bow, organise la première marche des fiertés à Limoges.

De 10h à 18h : village associatif (espace de prévention avec dépistage rapide du VIH/hépatites…) et diverses animations (maquillage, pancartes…).

14h : Défilé

18h : After party sur inscription par mail ou sur le stand LAF le jour même (Prix libre)..

Place de la Motte

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Lim’bow, organizes the first Pride Walk in Limoges.

From 10am to 6pm: village of associations (prevention area with rapid HIV/hepatitis screening…) and various activities (face painting, placards…).

2pm: Parade

6pm: After party, registration by e-mail or at the LAF stand on the day (free price).

Lim’bow organiza la primera Marcha del Orgullo en Limoges.

De 10.00 a 18.00 h: pueblo de asociaciones (zona de prevención con detección rápida del VIH/hepatitis, etc.) y actividades diversas (pintura de caras, pancartas, etc.).

14.00: desfile

18.00 h: fiesta posterior (inscripción por correo electrónico o en el stand de la LAF el mismo día).

Lim’bow, organisiert den ersten Marsch der Prideties in Limoges.

Von 10 bis 18 Uhr: Vereinsdorf (Präventionsbereich mit Schnelltests auf HIV/Hepatitis…) und verschiedene Animationen (Schminken, Plakate…).

14h: Parade

18 Uhr: After-Party mit Anmeldung per E-Mail oder am LAF-Stand am selben Tag (Preis frei).

