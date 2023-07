Les jeudis de la Motte – En danse Salasa Place de la Motte Limoges, 6 juillet 2023, Limoges.

Limoges,Haute-Vienne

Tous les jeudis en juillet et août, l’association EnDanse vous propose de partager un moment de danse en plein air, les animations seront de mise tout l’été Salsa, Bachata et Kizomba.

A partir de 22h15, la soirée se poursuit au bar l’Insolite au 27 cours Jourdan Limoges..

2023-07-06 fin : 2023-08-31 22:00:00. EUR.

Place de la Motte

Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine



Every Thursday in July and August, the EnDanse association invites you to share a moment of open-air dancing. Salsa, Bachata and Kizomba will be the order of the day all summer long.

From 10:15pm, the evening continues at the Insolite bar at 27 cours Jourdan Limoges.

Todos los jueves de julio y agosto, la asociación EnDanse le invita a compartir un momento de baile al aire libre. Salsa, Bachata y Kizomba estarán presentes durante todo el verano.

A partir de las 22.15 h, la velada continúa en el bar Insolite, en el 27 cours Jourdan de Limoges.

Jeden Donnerstag im Juli und August bietet Ihnen der Verein EnDanse die Möglichkeit, unter freiem Himmel zu tanzen.

Ab 22:15 Uhr geht der Abend in der Bar L’Insolite am 27 Cours Jourdan Limoges weiter.

