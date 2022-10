Festimiel Place de la Motte Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Festimiel Place de la Motte, 5 novembre 2022, Limoges. Festimiel Samedi 5 novembre, 10h00 Place de la Motte La Chambre d’agriculture de la Haute-Vienne met à l’honneur les apiculteurs talentueux qu’abrite le département de la Haute-Vienne lors de ce tout nouvel événement. Place de la Motte Place de la Motte Les Emailleurs Limoges 87000 Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Forts de la reconnaissance de la qualité du miel produit en Haute-Vienne et notamment par les nombreuses récompenses obtenues lors du Concours des Saveurs Nouvelle-Aquitaine, la Chambre d’agriculture a décidé cette année et ce, pour la première fois, de mettre en avant le miel haut-viennois lors d’une manifestation riche en dégustations. Il sera donc possible de retrouver sur la manifestation les produits à base de miel comme miels de crus, pain d’épices, bonbons, pollen, hydromel, miel pressé ou en brèche, gelée royale, nougat, bières artisanales… Un programme riche en démonstrations et animations Limoges a également pour but de communiquer plus largement sur l’importance de ce métier au travers de différentes animations pour petits et grands. > Présence d’une quinzaine d’apiculteurs professionnels proposant des dégustations mais également de la vente directe, des ateliers pour petits et grands (réalisation de bee wrap, de bougies…) > Jeu de piste pour les enfants ! En plus des différentes activités proposées aux enfants sur la manifestation (cahier de jeux, coloriage…),

il pourront partir à la chasse aux abeilles et ainsi gagner une belle récompense ! > L’association limousine du goût sera également présente pour animer un concours sur le pain d’épices ! En effet, les apiculteurs réaliseront en amont de la manifestation un pain d’épices et un jury dont la composition reste encore à définir se réunira le jour J pour sélectionner la meilleure réalisation. > Un jeu concours va être lancé sur les réseaux sociaux pour gagner sa place dans le jury et ainsi participer à l’élection du meilleur pain d’épices !

Atelier proposé par l’association limousine du goût autour du miel et de ses différentes saveurs. > Présentation de matériels avec des ruchers pour montrer comment le travail est fait avec le abeilles, des enfumoirs, des combinaisons… Samedi 5 novembre de 10 h à 19 h

