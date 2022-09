Journée Judo Art et Patrimoine Place de la Motte Limoges Catégories d’évènement: Haute-Vienne

Limoges

Journée Judo Art et Patrimoine Place de la Motte, 1 octobre 2022, Limoges. Journée Judo Art et Patrimoine Samedi 1 octobre, 10h00 Place de la Motte

gratuit

Démonstration et et initiation au judo Place de la Motte 87000 limoges Limoges Haute-Vienne Nouvelle-Aquitaine Journée Judo Art et Patrimoine Le samedi 1 Octobre de 10h à 18h place de la Motte venez participer à de nombreux ateliers et démonstrations autour du sport, des arts martiaux (judo, jujitsu, self defense) et de la santé. 10h -> 11h : Démonstration et initiation au judo pour les 6 à 10 ans.

: Démonstration et initiation au judo pour les 6 à 10 ans. 11h -> 12h : Démonstration et initiation au jujitsu et self défense tout public / 12h -> 14h = Pause repas

: Démonstration et initiation au jujitsu et self défense tout public / = Pause repas 14h -> 15h : Démonstration et initiation au judo pour les 10 ans et plus

: Démonstration et initiation au judo pour les 10 ans et plus 15h -> 16h : Démonstration et initiation au jujitsu brésilien tout public

: Démonstration et initiation au jujitsu brésilien tout public 16h -> 17h : Démonstration et initiation au judo pour les 10 ans et plus

: Démonstration et initiation au judo pour les 10 ans et plus 17h -> 18h : Séance taiso (sport santé) initiation

