ATELIER CRÉATIF « LES LUNETTES FESTIVES » Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots, 29 décembre 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 15h à 16h : Atelier créatif « Les lunettes festives » pour les enfants de 4 à 12 ans – Durée 1h – Tarif : 4€/enfant – Organisé par l’Office de Tourisme & des Congrès – Le Phare de la Méditerranée – Renseignements au 04 67 07 73 34 – Réservation sur place ou en ligne sur : www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/.

2023-12-29 15:00:00 fin : 2023-12-29 16:00:00. EUR.

Place de la Méditerranée

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



3pm to 4pm: « Festive glasses » creative workshop for children aged 4 to 12 ? Duration: 1 hour ? Price: 4?/child ? Organized by the Office de Tourisme & des Congrès – Le Phare de la Méditerranée ? Information on 04 67 07 73 34 – Reservations on site or online at www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

De 15.00 a 16.00 h: Taller creativo « Vasos festivos » para niños de 4 a 12 años ? Duración: 1 hora ? Precio: 4?/niño ? Organiza: Office de Tourisme & des Congrès – Le Phare de la Méditerranée ? Información en el 04 67 07 73 34 – Reserva in situ o en línea en www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

Von 15:00 bis 16:00 Uhr: Kreativ-Workshop « Die festliche Brille » für Kinder von 4 bis 12 Jahren ? Dauer 1 Stunde ? Preis: 4?/Kind ? Organisiert vom Office de Tourisme & des Congrès – Le Phare de la Méditerranée ? Informationen unter 04 67 07 73 34 – Reservierung vor Ort oder online unter: www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

