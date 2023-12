ATELIER DE NOËL AU PROFIT DE LA LIGUE CONTRE LE CANCER Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots Catégories d’Évènement: Hérault

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 14:00:00

fin : 2023-12-16 17:00:00 Atelier pour les enfants de 5 à 8 ans. Trois ateliers d’une durée d’une heure. Phare de la Méditerranée. Sur réservation.

Place de la Méditerranée

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie

