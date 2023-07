ATELIER « CHÂTEAUX DE SABLE » Place de la Méditerranée Palavas-les-Flots, 7 juillet 2023, Palavas-les-Flots.

Palavas-les-Flots,Hérault

De 10h à 11h30 – Atelier : Châteaux de sable – 4-12 ans – Durée 1h30 – Gratuit – Organisé par l’Office de Tourisme & des Congrès – Le Phare de la Méditerranée – Infos à tourisme@ot-palavaslesflots.com ou au 04 67 07 73 34 – Réservation en ligne sur : www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/.

2023-07-07 10:00:00 fin : 2023-07-07 11:30:00. EUR.

Place de la Méditerranée

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



10 to 11:30 am – Workshop: Sand castles ? 4-12 years ? Duration 1h30 ? Free of charge ? Organized by the Office de Tourisme & des Congrès – Le Phare de la Méditerranée ? Information at tourisme@ot-palavaslesflots.com or 04 67 07 73 34 – Book online at www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

10h a 11h30 – Taller: Castillos de arena ? 4-12 años ? Duración 1h30 ? Gratuito ? Organiza: Office de Tourisme & des Congrès – Le Phare de la Méditerranée ? Información en tourisme@ot-palavaslesflots.com o 04 67 07 73 34 – Reservas en línea en: www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

Von 10:00 bis 11:30 Uhr – Workshop: Sandburgen ? 4-12 Jahre ? Dauer 1,5 Stunden ? Kostenlos ? Organisiert vom Office de Tourisme & des Congrès – Le Phare de la Méditerranée ? Infos unter tourisme@ot-palavaslesflots.com oder 04 67 07 73 34 – Online-Reservierung unter: www.ot-palavaslesflots.com/explorez/billetterie/

Mise à jour le 2023-06-30 par OT PALAVAS-LES-FLOTS