CAPTURE ÉMOI PLACE DE LA MEDITERRANEE, 1 janvier 2023, Palavas-les-Flots.

Toute l’année, tous les jours : « Rallye photo : Capture émoi »

Partage un moment en famille tout en découvrant Palavas-les-Flots de façon originale. Promène-toi dans la ville et capture les moindres indices qui pourront t’amener au trésor !

Livret à retirer à l’Office de tourisme

Accessible pour les enfants à partir de 8ans

Gratuit.

2023-01-01 à ; fin : 2023-12-31 . .

PLACE DE LA MEDITERRANEE

Palavas-les-Flots 34250 Hérault Occitanie



All year round, every day: « Photo rally: Capture emoi

Share a moment with your family while discovering Palavas-les-Flots in an original way. Take a walk in the city and capture the smallest clues that could lead you to the treasure!

Booklet available at the Tourist Office

From 8 years old

Free

Todo el año, todos los días: « Rally fotográfico: Captura emoi

Comparta un momento con su familia mientras descubre Palavas-les-Flots de una manera original. Da un paseo por la ciudad y capta las más pequeñas pistas que podrían conducirte al tesoro

Folleto que se recoge en la Oficina de Turismo

A partir de 8 años

Gratis

Das ganze Jahr über, jeden Tag: « Foto-Rallye: Capture émoi »

Verbringe einen Moment mit deiner Familie und entdecke Palavas-les-Flots auf originelle Weise. Spaziere durch die Stadt und fange die kleinsten Hinweise ein, die dich zum Schatz führen können!

Heft im Tourismusbüro abholen

Ab 8 Jahren

Kostenlos

Mise à jour le 2023-04-07 par OT PALAVAS-LES-FLOTS