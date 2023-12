Soirée « Yes We Candy » à l’Atelier Place de la Mayade Royère-de-Vassivière, 16 décembre 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière Creuse

Date (année – mois – jour) et horaire :

Début : 2023-12-16 15:00:00

fin : 2023-12-16 18:00:00

DJ OTA pour Original Tourne-disque Addict, est une idée, un délire sans prétention, une manière de montrer mon attachement à la culture de la platine vinyle et faire partager ça à qui voudra bien l’entendre.

ROST’N

Il a une réelle personnalité musicale en bousculant les codes entre Twerk, Trap, Bass House, Uk Garage, Footwork sans oublier la Drum & Bass !!! C’est bien plus qu’un genre ou un style que Rost’N initie, mais bel et bien un mouvement !

KEJAHMIN

le Cool & Ruff Sound : développant les connexions avec divers artistes et sound systems, ils multiplient les dates accompagnés de chanteurs mais aussi en juggling ou même en soundclash…

ATELIER DJING POUR DEBUTANT.ES.

DJ OTA pour Original Tourne-disque Addict, est une idée, un délire sans prétention, une manière de montrer mon attachement à la culture de la platine vinyle et faire partager ça à qui voudra bien l’entendre.

ROST’N

Il a une réelle personnalité musicale en bousculant les codes entre Twerk, Trap, Bass House, Uk Garage, Footwork sans oublier la Drum & Bass !!! C’est bien plus qu’un genre ou un style que Rost’N initie, mais bel et bien un mouvement !

KEJAHMIN

le Cool & Ruff Sound : développant les connexions avec divers artistes et sound systems, ils multiplient les dates accompagnés de chanteurs mais aussi en juggling ou même en soundclash…

ATELIER DJING POUR DEBUTANT.ES

DJ OTA pour Original Tourne-disque Addict, est une idée, un délire sans prétention, une manière de montrer mon attachement à la culture de la platine vinyle et faire partager ça à qui voudra bien l’entendre.

ROST’N

Il a une réelle personnalité musicale en bousculant les codes entre Twerk, Trap, Bass House, Uk Garage, Footwork sans oublier la Drum & Bass !!! C’est bien plus qu’un genre ou un style que Rost’N initie, mais bel et bien un mouvement !

KEJAHMIN

le Cool & Ruff Sound : développant les connexions avec divers artistes et sound systems, ils multiplient les dates accompagnés de chanteurs mais aussi en juggling ou même en soundclash…

ATELIER DJING POUR DEBUTANT.ES

.

Place de la Mayade

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mise à jour le 2023-12-08 par Creuse Tourisme