Concert à L’Atelier : MABAH + FIEVRE Place de la Mayade Royère-de-Vassivière, 18 novembre 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Mabàh

Mabàh est le projet solo de la musicienne Sarah Foulquier, initié lors de son arrivée sur le Plateau de Millevaches en 2018.

Fièvre

FIÈVRE (La Villedieu/Faux-la-Montagne) est née de la rencontre entre une voix, un marimba, et quelques pédales d’effets.

Entrée libre.

2023-11-18

Place de la Mayade l’Atelier

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



Mabàh

Mabàh is the solo project of musician Sarah Foulquier, initiated when she arrived on the Plateau de Millevaches in 2018.

Fièvre

FIÈVRE (La Villedieu/Faux-la-Montagne) is born from the encounter between a voice, a marimba and a few effects pedals.

Free admission

Mabàh

Mabàh es el proyecto en solitario de la músico Sarah Foulquier, iniciado cuando llegó al Plateau de Millevaches en 2018.

Fièvre

FIÈVRE (La Villedieu/Faux-la-Montagne) es el resultado del encuentro entre una voz, una marimba y algunos pedales de efectos.

Entrada gratuita

Mabàh

Mabàh ist das Soloprojekt der Musikerin Sarah Foulquier, das bei ihrer Ankunft auf dem Plateau de Millevaches im Jahr 2018 initiiert wurde.

Fieber

FIÈVRE (La Villedieu/Faux-la-Montagne) entstand aus der Begegnung zwischen einer Stimme, einer Marimba und einigen Effektpedalen.

Freier Eintritt

