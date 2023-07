Concert à L’Atelier : Chauffe Marcelle Place de la Mayade Royère-de-Vassivière, 5 août 2023, Royère-de-Vassivière.

Royère-de-Vassivière,Creuse

Un collectif de cantatrices aventurières lilloises et amatrices qui revisite à sa sauce un répertoire éclectique.

Des pépites underground inattendues aux grands tubes qui vous ont fait pleurer, danser, rêver ou emballer l’être élu.e à la boum de fin d’année. Nina Simone y rencontre Niagara, Jeanette y fait la première partie de Janis, Queen vous font vibrer et Gala trémousser, entre autres…

Bref, une joyeuse gang de femmes qui défie la morosité !

Entrée libre.

2023-08-05 fin : 2023-08-05 . .

Place de la Mayade

Royère-de-Vassivière 23460 Creuse Nouvelle-Aquitaine



A collective of adventurous female singers from Lille who revisit an eclectic repertoire in their own way.

From unexpected underground nuggets to the big hits that made you cry, dance, dream or thrill your loved one at the end-of-year party. Nina Simone meets Niagara, Jeanette opens for Janis, Queen thrills and shakes, and more…

In short, a merry gang of women who defy gloom!

Free admission

Un colectivo de cantantes aventureros de Lille, amantes de su propio estilo, que revisitan un repertorio ecléctico.

Desde inesperadas pepitas underground hasta los grandes éxitos que le hicieron llorar, bailar, soñar o emocionar a su ser querido en la fiesta de fin de año. Nina Simone se encuentra con Niagara, Jeanette abre para Janis, Queen emociona y estremece, y mucho más…

En resumen, ¡una alegre pandilla de mujeres que desafían las tinieblas!

Entrada gratuita

Ein Kollektiv von abenteuerlustigen Sängerinnen aus Lille und Amateure, die ein eklektisches Repertoire auf ihre Weise neu interpretieren.

Von unerwarteten Underground-Nuggets bis hin zu großen Hits, die Sie zum Weinen, Tanzen und Träumen gebracht haben oder Ihre Auserwählten bei der Jahresendfeier um den Finger wickeln. Nina Simone trifft auf Niagara, Jeanette tritt als Vorgruppe von Janis auf, Queen bringen Sie in Schwung und Gala in Schwung und vieles mehr.

Kurzum, eine fröhliche Frauengang, die dem Trübsinn trotzt!

Freier Eintritt

